Спутники Maxar сделали свежие фото Запорожской АЭС. На них нет повреждений, о которых говорил Путин

19 августа, 22:04
Спутниковые фото опровергают заявления российского диктатора Владимира Путина (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

Спутниковые фото опровергают заявления российского диктатора Владимира Путина (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки временно оккупированной Запорожской АЭС.

В Twitter компания уточнила, что фото были сделаны утром в пятницу, 19 августа в 11:33 по местному времени.

«Никаких существенных признаков недавнего обстрела или повреждений внутри или вокруг атомной станции не наблюдается», — пишет Maxar.

Видео дня

https://twitter.com/Maxar/status/1560665913203904515

Как отмечает СNN, спутниковые фото опровергают заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что украинские военные неоднократно наносили удары по станции. Такое заявление Путин сделал во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ресурс.

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По данным агентства, повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля.

Ранее пресс-служба Елисейского дворца сообщала, что Путин пообещал Макрону допустить миссию ООН на временно захваченную Запорожскую АЭС.

https://www.youtube.com/embed/sTzO051Psho
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Спутник ЗАЭС Эммануэль Макрон

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