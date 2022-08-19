Спутники Maxar сделали свежие фото Запорожской АЭС. На них нет повреждений, о которых говорил Путин 19 августа, 22:04 Спутниковые фото опровергают заявления российского диктатора Владимира Путина (Фото:Maxar Technologies/Twitter)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки временно оккупированной Запорожской АЭС.

В Twitter компания уточнила, что фото были сделаны утром в пятницу, 19 августа в 11:33 по местному времени.

«Никаких существенных признаков недавнего обстрела или повреждений внутри или вокруг атомной станции не наблюдается», — пишет Maxar.

Видео дня

Как отмечает СNN, спутниковые фото опровергают заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что украинские военные неоднократно наносили удары по станции. Такое заявление Путин сделал во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ресурс.

По данным агентства, повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля.

Ранее пресс-служба Елисейского дворца сообщала, что Путин пообещал Макрону допустить миссию ООН на временно захваченную Запорожскую АЭС.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.