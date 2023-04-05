Россияне вырыли уже 8 км окопов на пляжах Евпатории — фото со спутника 5 апреля, 18:13 Оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма (Фото:Радио Свобода)

Российские оккупанты, по данным на середину марта, на побережье временно оккупированного Крыма вырыли линию окопов, протяженностью почти 8 километров.

Спутниковые фото российских укреплений от 16 марта опубликовал Крым.Реалии.

Журналисты посчитали, что на побережье от Евпатории до села Заозерного российские войска вырыли линию окопов, протяженностью 7 километров 800 метров.

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Фото: Радио Свобода

По данным СМИ, еще в начале марта 2023 протяженность сооружений была чуть больше трех с половиной километров.

6 марта глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует районы Донецкой и Луганской областей и Крым.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.