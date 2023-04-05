Россияне вырыли уже 8 км окопов на пляжах Евпатории — фото со спутника

5 апреля, 18:13
Поделиться:
Оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма (Фото:Радио Свобода)

Оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма (Фото:Радио Свобода)

Российские оккупанты, по данным на середину марта, на побережье временно оккупированного Крыма вырыли линию окопов, протяженностью почти 8 километров.

Спутниковые фото российских укреплений от 16 марта опубликовал Крым.Реалии.

Журналисты посчитали, что на побережье от Евпатории до села Заозерного российские войска вырыли линию окопов, протяженностью 7 километров 800 метров.

Видео дня

Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

По данным СМИ, еще в начале марта 2023 протяженность сооружений была чуть больше трех с половиной километров.

6 марта глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует районы Донецкой и Луганской областей и Крым.

Читайте также:

Крым, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak) «Логика войны». Подоляк прогнозирует, что Украина зайдет в Крым через полгода

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Евпатория Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X