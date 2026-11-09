Без чужой кнопки отключения: Украина может получить собственную спутниковую связь через 2−3 года

Для развертывания независимой украинской сети спутниковой связи потребуется как минимум сто спутников, сотни миллионов евро и, по оптимистичному сценарию, не менее 2–3 лет.

Об этом в интервью Defense Express, опубликованном в понедельник, 9 ноября, рассказал вице-президент по спутниковым технологиям компании Himera Дмитрий Хмара.

По словам Хмары, компания не планирует создавать замену Starlink. Цель — построить защищенную систему стратегической связи для командных центров Минобороны и объектов критической инфраструктуры.

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Главное преимущество такой сети, подчеркнул он, будет заключаться в том, что ее будут полностью контролировать украинцы. «Ни у кого за границей не будет никакой кнопки, чтобы ограничить ее работу или отключить ее», — пояснил Хмара.

Первым шагом стал запуск 1 октября тестового наноспутника OBRIA NANO, созданного компанией Himera совместно с датской фирмой GomSpace. Аппарат весом 10 кг был выведен на орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter-18. В настоящее время, по словам Хмары, на спутнике проверяют бортовые системы, а управление им осуществляет датский разработчик. В дальнейшем управление должно полностью перейти к Украине.

Для обеспечения круглосуточной связи по всей стране на низкую околоземную орбиту — вероятно, на высоту около 500 км — придется вывести не менее ста спутников. Серийные аппараты будут весить около 250 кг. Первые из них, скорее всего, соберут в Европе, но впоследствии производство спутников и терминалов планируют перенести в Украину.

На данный момент проект финансируют только частные инвесторы; государство средств не вкладывало. В дальнейшем компания рассчитывает на европейские фонды. Хмара признал, что в мире подобные проекты обычно реализуются за 5−7 лет, а одним из главных вызовов станет производство терминалов, которых не хватает на рынке.

22 октября Украина договорилась о более широком использовании спутниковых возможностей финских компаний ICEYE и Nokia. Об этом Зеленский сообщил после встречи в Киеве с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. В ходе визита стороны подписали семь документов на общую сумму 300 млн евро.

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ICEYE производит радарные спутники, способные снимать Землю сквозь облака и в ночное время. Украина использует эти данные с 2022 года, когда получила доступ к спутнику компании и базе снимков благодаря средствам, собранным Фондом Сергея Притулы.