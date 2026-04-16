«Столб дыма виден даже из Симферополя». В оккупированном Крыму после серии взрывов горит нефтебаза — Крымский ветер
Вид на город Гурзуф во время восхода солнца. Оккупированный Крым, 27 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
В поселке Октябрьское в Курманском районе временно оккупированного Россией Крыма в результате вероятной атаки дронов в ночь на 16 апреля горит нефтебаза.
Об этом сообщает мониторинговый канал Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки.
«Пожар на нефтебазе в поселке Октябрьское фиксируют спутники», — сообщает мониторинговая группа.
Как сообщают очевидцы, «столб дыма виден даже из Симферополя».
Кроме того, пожар фиксируется возле объекта Нефтегазовое хранилище компании ТЭС в Бахчисарайском районе.
Ранее Крымский ветер сообщал о мощных взрывах на полуострове, звуках пролета беспилотников и работе российской ПВО.
В ночь на 16 апреля взрывы также раздавались в Краснодарском крае РФ.
Российские медиа заявили о якобы атаке украинских беспилотников на районы Анапы, Туапсе и Геленджика.