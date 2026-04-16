Вид на город Гурзуф во время восхода солнца. Оккупированный Крым, 27 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

В поселке Октябрьское в Курманском районе временно оккупированного Россией Крыма в результате вероятной атаки дронов в ночь на 16 апреля горит нефтебаза.

Об этом сообщает мониторинговый канал Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки.

«Пожар на нефтебазе в поселке Октябрьское фиксируют спутники», — сообщает мониторинговая группа.

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Фото: Крымский ветер / Telegram

Как сообщают очевидцы, «столб дыма виден даже из Симферополя».

Кроме того, пожар фиксируется возле объекта Нефтегазовое хранилище компании ТЭС в Бахчисарайском районе.

Фото: Крымский ветер / Telegram

Ранее Крымский ветер сообщал о мощных взрывах на полуострове, звуках пролета беспилотников и работе российской ПВО.

В ночь на 16 апреля взрывы также раздавались в Краснодарском крае РФ.

Российские медиа заявили о якобы атаке украинских беспилотников на районы Анапы, Туапсе и Геленджика.