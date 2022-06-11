Спутники зафиксировали на Змеином новые ПВО оккупантов 11 июня, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

На спутниковых снимках острова Змеиный за 10 июня заметили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.

Группы специалистов, действующие по методам «разведки по открытым данным» (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.

Их разместили на острове 9 июня.

Видео дня

Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты укрепляют позицию на захваченном острове Змеиный в Черном море.

6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.

Украинским военным удалось отбросил войска РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.