Спутники зафиксировали на Змеином новые ПВО оккупантов
Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)
На спутниковых снимках острова Змеиный за 10 июня заметили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.
Группы специалистов, действующие по методам «разведки по открытым данным» (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.
Их разместили на острове 9 июня.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты укрепляют позицию на захваченном острове Змеиный в Черном море.
6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.
Украинским военным удалось отбросил войска РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.
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