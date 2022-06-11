Спутники зафиксировали на Змеином новые средства ПВО оккупантов

11 июня, 19:22
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Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Остров Змеиный (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

На спутниковых снимках острова Змеиный за 10 июня обнаружили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.

Группы специалистов, действующие по методам «разведки по открытым данным» (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.

Их разместили на острове 9 июня.

Видео дня
https://twitter.com/OSINT88/status/1535637211424690176

Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты укрепляют позиции на захваченном острове Змеиный в Черном море.

6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку.

Украинским военным удалось отбросить корабли РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия ПВО Война России против Украины Остров Змеиный

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