Спутники страны-агрессора РФ Рассвет производства компании Бюро 1440 обеспечивают минимум два “окна связи” над Украиной за сутки длительностью более часа каждое, пишет портал Милитарный в субботу, 1 августа, со ссылкой на эксперта по спутниковой связи Владимира Степанца.

Эксперт проанализировал траектории российских спутников. Во время таких «окон связи» оккупанты теоретически могут использовать спутниковые терминалы для связи и управления морскими дронами и тяжелыми ударными и разведывательными БпЛА на базе линейки Герань 2−3-4, говорится в материале.

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Милитарный сообщает, что по состоянию на 31 июля 2026 года спутники уже фактически были развернуты в рабочую формацию на орбите. 12 из 16 спутников вышли на рабочую высоту в 550 км, еще три постепенно поднимаются. Один спутник сгорел — предположительно, из-за дефекта. Эти спутники называют российским аналогом Starlink после того, как использование терминалов SpaceX в Украине для оккупантов заблокировали.

«Мы видим, что фактически уже сформирована цепочка с хорошим покрытием, которая примерно два раза в сутки обеспечивает такое хорошее покрытие, но на самом деле этих прилетов больше, то есть таких цепочек может пролетать с охватом тех или иных регионов несколько с интервалом примерно раз в полтора часа. Но что важно, так это то, что эти спутники уже обеспечивают достаточно плотное покрытие», — заявил Степанец.

Милитарный со ссылкой на данные сервиса N2YO пишет, что орбиты российских спутников позволяют им четыре раза в сутки проходить в зоне видимости над Украиной. Но только во время двух-трех из этих проходов они поднимаются достаточно высоко над горизонтом для устойчивой связи с наземными терминалами.

20 июля компания Бюро 1440 заявила, что вывела на орбиту вторую группу спутников связи для российского проекта Рассвет. Как отмечал Милитарный, российский проект Рассвет, который позиционируют как аналог спутниковой сети Starlink, перешел от этапа испытаний к развертыванию полноценной орбитальной группировки.

Военный эксперт, а сейчас советник президента Сергей Бескрестнов (Флеш) отмечал, что для стабильной передачи данных россиянам нужно запустить минимум 200−250 спутников.

«Теоретически, враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на шахедах и спланировать атаку во время пролета спутников, но я считаю, что это слишком сложно с организационной точки зрения, и пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения не будет», — говорил он.

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Флеш говорил, что, если Россия начнет использовать спутники Рассвет в военных целях, Украина зафиксирует это по трафику со спутников, разведданным или трофеям.