Спутниковые снимки NASA наглядно демонстрируют последствия ударов РФ по энергосистеме Украины — фото

23 декабря, 16:50
Поделиться:
Из-за ударов РФ энергетической инфраструктуре Украины нанесен огромный ущерб (Фото:SkyNews/NASA)

Из-за ударов РФ энергетической инфраструктуре Украины нанесен огромный ущерб (Фото:SkyNews/NASA)

Обнародованы снимки со спутников NASA Suomi и NOAA-20, которые наглядно демонстрируют последствия ракетных ударов РФ по энергосистеме Украины.

Читайте также:
Укрэнерго сообщило о текущем состоянии в энергосистеме: Дефицит уменьшился, однако остается существенным

Как сообщает SkyNews, каждый день около 3.30 они пролетают над страной, делая своими мощными камерами фото высокого разрешения, на которых виден ее «световой пульс» (уличное освещение, вывески, окна домов и тому подобное).

Видео дня

Благодаря этим снимкам можно заметить, насколько тусклым он стал за последние месяцы, в результате разрушений, которые были нанесены объектам энергетической инфраструктуры террористическими атаками РФ.

Не сумев добиться успехов на поле боя, Россия сосредоточила свои усилия на разрушении энергосистемы Украины с помощью массированных ракетных ударов.

Читайте также:
РФ выпустила более тысячи ракет и дронов за полтора месяца, но не погрузила Украину в блэкаут — Шмыгаль

Последняя такая атака произошла 16 декабря.

Читайте также:

У РФ осталось ракет на 2−3 атаки, заявил Данилов (Фото:Полиция Киевской области) «Больше ничего не останется». Россия сможет наскрести ракет еще на 2−3 атаки — Данилов

В общей сложности в этот день РФ выпустила по Украине 74 ракеты, 60 из которых удалось сбить.

Следствием таких атак становятся перебои с электричеством, подачей тепла и водоснабжением.

Кроме ракет, Россия также использует для ударов иранские дрон-камикадзе.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия NASA Электричество Спутниковые снимки Ракетные удары Свет Энергосистема Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X