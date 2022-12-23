Спутниковые снимки NASA наглядно демонстрируют последствия ударов РФ по энергосистеме Украины — фото 23 декабря, 16:50 Из-за ударов РФ энергетической инфраструктуре Украины нанесен огромный ущерб (Фото:SkyNews/NASA)

Обнародованы снимки со спутников NASA Suomi и NOAA-20, которые наглядно демонстрируют последствия ракетных ударов РФ по энергосистеме Украины.

Как сообщает SkyNews, каждый день около 3.30 они пролетают над страной, делая своими мощными камерами фото высокого разрешения, на которых виден ее «световой пульс» (уличное освещение, вывески, окна домов и тому подобное).

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Благодаря этим снимкам можно заметить, насколько тусклым он стал за последние месяцы, в результате разрушений, которые были нанесены объектам энергетической инфраструктуры террористическими атаками РФ.

Не сумев добиться успехов на поле боя, Россия сосредоточила свои усилия на разрушении энергосистемы Украины с помощью массированных ракетных ударов.

Последняя такая атака произошла 16 декабря.

В общей сложности в этот день РФ выпустила по Украине 74 ракеты, 60 из которых удалось сбить.

Следствием таких атак становятся перебои с электричеством, подачей тепла и водоснабжением.

Кроме ракет, Россия также использует для ударов иранские дрон-камикадзе.