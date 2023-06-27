Оккупанты обустроили новую базу обеспечения в Крыму — спутниковые снимки 27 июня, 22:11 Крым (Фото:Ирина Кушникова / Pixabay)

Спутник Planet Labs зафиксировал новую военную базу российских оккупантов в селе Широком, что вблизи Симферополя во временно оккупированном Крыму. На этой базе находятся казармы, а также сотни грузовиков, внедорожников и автоцистерн, которые перевозят топливо.

Об этом сообщают Схемы.

По мнению военных экспертов, которым журналисты Схем показали спутниковые снимки, это может свидетельствовать о росте военного присутствия военных РФ во временно оккупированном Крыму.

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Согласно спутниковым снимкам, полученным 23 июня, новая база находится в двух местах на территории села Широкое, которое расположено примерно в 25 километрах к северу от Симферополя в Крыму.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Схемы, которые проанализировали снимки, отмечают, что базу начали разворачивать в этом месте еще в марте 2023 года. Ранее на этой же территории было фермерское хозяйство.

Подразделение армии РФ, которое находится в Широком, идентифицировали как 101-ю отдельную бригаду материально-технического обеспечения (ОбМТО), она базируется в городе Уссурийск на Дальнем Востоке РФ.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Журналисты связались с 26-летним российским военнослужащим Кириллом Бышковым, который ранее был указан в базе данных Миротворец. Он подтвердил, что на самом деле служит в 101-й бригаде и находится в Крыму.

Журналисты обращают внимание на то, что рядом с новой базой в Широком находится железнодорожная станция, а в поселке Гвардейское, что находится неподалеку, расположен аэродром. На этом аэродроме базируются бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25, которые участвуют в войне России против Украины.

17 июня сообщалось, что россияне во временно оккупированном Крыму, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

По мнению британской разведки, строительство Россией оборонительных рубежей на подступах к оккупированному Крыму свидетельствует о том, что российское командование видит угрозу атак украинских войск на полуостров.