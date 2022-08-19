Сергей Притула объяснил, в чем преимущество спутника ICEYE и какие данные будет получать Украина 19 августа, 17:36 Украина сможет круглосуточно получать снимки SAR-спутника в любую погоду (Фото:Ігор Лаченков / Facebook via ICEYE)

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула в пятницу, 19 августа, рассказал подробности соглашения, по которому Украина выкупила спутник компании ICEYE, и ответил на критику.

У себя в Facebook Притула объяснил, что благодаря владению спутником Украина будет круглосуточно получать эксклюзивные снимки в любую погоду, что позволит украинским защитникам лучше планировать операции.

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По словам волонтера, соглашение предусматривает, что Украина получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. После того, как оплаченный срок доступа к базе данных истечет, украинская сторона продолжит владеть спутником до тех пор, пока он будет работать на орбите. Сейчас спутник планируется перерегистрировать на Украину. Притула уточнил, что спутник застрахован и, если с ним что-то случится, компания предоставит нашей стране такой же.

«Владельцем спутника является Украина, и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре мы получаем данные. То есть мы полностью владеем, распоряжаемся и пользуемся снимками этого спутника», — рассказал он.

Спутник пролетает над территорией Украины два раза в сутки, а снимки получает только владелец — украинская сторона. Когда спутник не находится над нашей территорией, Украина может получать данные благодаря доступу к созвездию SAR-спутников компании ICEYE, поэтому доступ к данным непрерывный, добавил Притула. Один снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров.

«В отличие от оптического спутника, который может работать только днем и в чистом небе, SAR-спутник действует как фонарь — он подсвечивает поверхность земли собственными радиоволнами. Поэтому для съемки не важны препятствия, ночь, облака, дождь, туман, задымленность. SAR спутник „пробивает“ все своими радиоволнами», — подчеркнул он.

Волонтер также объяснил, что, хотя иностранные партнеры предоставляют Украине спутниковые снимки, они поступают с задержкой. Благодаря тому, что наша страна выкупила спутник, с момента съемки до момента получения снимка военными подразделениями будет проходить до нескольких часов.

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. После того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники, компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Компания ICEYE предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получит доступ к созвездию SAR-спутников.

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