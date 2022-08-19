Технологии, которые считались недосягаемыми. Резников рассказал, как купленный фондом Притулы спутник поможет ВСУ 19 августа, 21:24 Украина сможет круглосуточно получать снимки SAR-спутника в любую погоду (Фото:Ігор Лаченков / Facebook via ICEYE)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о преимуществах спутника компании ICEYE, который Фонд Сергея Притулы выкупил на деньги с «народного Байрактара».

У себя в Facebook в пятницу, 19 августа, Резников написал, что благодаря спутнику силы обороны Украины получили качественно новые возможности. Он рассказал, как после решения компании Baykar не принимать плату за три беспилотника, на которые собрали деньги украинцы, Сергей Притула предложил направить собранные средства на другие потребности ВСУ.



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Министр отметил, что специалисты ведомства вместе с Генштабом ВСУ и украинской разведкой проанализировали ситуацию и остановились на самом лучшем варианте, который «позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх». По его словам, с апреля в переговорах с партнерами Украина подчеркивала, что ей необходимо дальнобойное высокоточное оружие, а в июне произошел «тектонический сдвиг» — в нашу страну начали поступать системы MLRS и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии.

«Для оптимального использования этого нового потенциала и планирования операций военному командованию нужно было существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне», — рассказал Резников.

По словам главы Минобороны, данные, которые Украина получает от партнеров, поступают в основном с оптических спутников, у которых есть свои технические ограничения по работе ночью и в условиях плохой видимости, передаются с некоторой задержкой и не со всех направлений, важных для защитников Украины. Он подчеркнул, что теперь SAR -спутник, который может «видеть» ночью и через облака, будет круглосуточно работать в интересах Украины, а украинская армия начнет получать сведения, которые до этого были ей недоступны.



«"Купить» — это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции. Во-вторых, одновременно был приобретен доступ к целому созвездию спутников, наши военные смогут использовать базу данных их фото в течение года. В-третьих, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно", — объяснил министр.

Он добавил, что спутниковые технологии компании ICEYE — «настоящий „космос“», но их стоимость была недосягаемой и Генштаб с военной разведкой сначала не надеялись, что смогут их использовать.

«В конце концов, благодаря украинскому предпринимателю Максиму Полякову в процессе переговоров удалось получить такие условия, которые сделали космическую мечту реальностью. Наши военные и разведка не скрывали радости… Скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага», — подытожил Резников.

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар. После того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники, компания-производитель Baykar сообщила, что бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Компания ICEYE предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получит доступ к созвездию SAR-спутников.

Сергей Притула уточнил, что украинская сторона продолжит владеть спутником до тех пор, пока он будет работать на орбите. SAR-спутник может передавать данные круглосуточно, вне зависимости от погодных условий или времени суток.

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