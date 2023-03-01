На портале Дія можно сделать выписку о месте жительства ребенка 1 марта, 15:59 Дія (Фото:diia.gov.ua)

На портале Дия можно получить выписку о месте проживания ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram в среду, 1 марта.

Услугу теперь можно получить не только на смартфоне, а и на компьютере с помощью портала Дія. Чтобы сделать выписку, нужно:



1. авторизоваться на портале Дія;



2. в разделе Услуги выбрать Справки и выписки;

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3. выбрать услугу Выписка о месте проживания;

4. нажать, что вы хотите получить выписку для своего ребенка;

5. ввести серию и номер свидетельства о рождении ребенка.

Справку можно получить и загрузить в PDF-формате в течение нескольких минут.

Во время полномасштабной войны в приложении Дія появились новые сервисы — єДокумент, услуги для ВПЛ, Помощь армии, Поврежденное имущество, єОселя, Обмен лампочек, помощь по безработице и другие услуги.