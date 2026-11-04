Суд отправил под арест вторую фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца Татьяне Киреевой, подозреваемой по делу о столкновениях возле дома в Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщило Суспільне в среду, 4 ноября.

По версии следствия, Киреева действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи, чтобы помешать работе военного подразделения.

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По данным прокуратуры, не позднее 30 октября Киреева договорилась с Молодой о совместных действиях и передала местоположение военного объекта в Telegram-группу. На следующий день туда приехал водитель «скорой» Виктор Ена, который снял территорию на видео и передал записи Молодой.

2 ноября Молодая и Ена, по версии следствия, приехали к дому. Женщина была в форме медицинского работника, снимала видео и заявляла, что ей не позволяют попасть к военным. Она призывала людей приехать к дому. Обвинение заявило, что эти действия привели к блокированию въездов и выездов и препятствовали работе военного подразделения.

Сама Татьяна Киреева в суде сказала, что обратилась к Валентине Молодой по совету сестры — мол, Молодая является публичным человеком, который может помочь с проблемой ее мужа.

По словам Киреевой, Молодая предложила ей экстренную эвакуацию военных из ТЦК и воинских частей. Для этого женщине прислали ссылку на приложение, где нужно было зарегистрировать мужа и загрузить его документы. Киреева подтвердила, что видела там стоимость услуги — 107 тысяч гривен. Однако она отрицала, что с нее требовали эти деньги — по ее словам, нажать соответствующую кнопку нужно было для прохождения регистрации.

Также Татьяна Киреева заявила, что не имела злого умысла, что сама помогала военным и была волонтеркой.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков.

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Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками задержанных — не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четырех человек отправили в больницу.

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных , а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования. К выяснению обстоятельств присоединились Государственное бюро расследований и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также был глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медперсонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем как минимум за трое суток до событий проводила разведку объекта.

Журналисты NV выяснили, что Валентина Молодая, которая 2 ноября прибыла к месту дислокации нацгвардейцев в Петропавловской Борщаговке в одежде врача, участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева с пророссийским следом.

4 ноября суд избрал меру пресечения Валентине Молодой, ее отправили под стражу без права внесения залога.