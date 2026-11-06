Залог за генерала СБУ Сергея Дуку , задержанного 4 ноября в поселке Рославичи Киевской области в рамках операции Карфаген, может составить 100 миллионов гривен.

Об этом сообщил в пятницу, 6 ноября, журналист Украинской правды Михаил Ткач со ссылкой на информацию источников издания в правоохранительных органах.

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4 ноября УП со ссылкой на собственные источники сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука. Служба безопасности подтвердила проведение обысков у своих сотрудников.

Также утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ: сотрудник Службы безопасности угрожал детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерале Сергее Дуке. Впоследствии появилась информация о задержании Дуки.

Как сообщало Слідство.Інфо, дом в поселке Рославичи Киевской области, где был задержан Сергей Дука, принадлежит Олесе Старостиной. Ее муж ведет совместный бизнес с братом жены Дуки, а тот, по данным из слитых российских баз, после начала полномасштабного вторжения РФ ездил в Армянск в оккупированном Крыму. Также, согласно этим данным, он приобрел номер телефона российского оператора, а в 2009 году получил паспорт РФ (это журналисты официально подтвердить не смогли).

Операция «Карфаген» касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических колл-центров. Организатором схемы в НАБУ считают чиновника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Суд отправил его под стражу с залогом в 120 миллионов гривен.

Операція Карфаген / Инфографика: NV

7 сентября, на фоне информации о возможной причастности к коррупции, тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко заявил об отставке. Он выехал из Украины, но утверждал, что находится за границей в «командировке». 15 сентября Верховная Рада 317 голосами поддержала отставку Кравченко. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

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30 октября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей троих фигурантов дела и уменьшил им размер залога. Это Сергей Кропива, его сообщница Елизавета Ивахненко и неназванное доверенное лицо.