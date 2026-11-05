ВАКС взял под стражу без права освобождения под залог ещё одного фигуранта плёнок НАБУ

Виталия Рыбалка подозревают в участии в преступной организации и пытках (Фото: Суспильне)

5 ноября Высший антикоррупционный суд заключил фигуранта операции Карфаген Виталия Рыбалко (Боксера) под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Соответствующее решение принял следственный судья ВАКС Виктор Маслов.

Суспильне сообщает, что ему назначили содержание под стражей до 2 января 2027 года

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По версии НАБУ, Рыбалка является подчинённым Андрея Осипова по прозвищу «Криминал» и выполнял грязную работу.

Рыбалка подозревается в участии в преступной организации, связанной с «крышеванием» мошеннических колл-центров и пытками. По версии следствия, он был одним из трёх нападавших, избивших мужчину. Этот эпизод зафиксирован на видео, обнародованном НАБУ.

Прокурор САП также заявил, что Осипов пересылал Рыбалку фотографии автомобиля потерпевшего из системы «Безопасный город». Их он якобы получал от сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Адвокат просил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора и избрать альтернативную меру пресечения.

Сам Рыбалко призвал суд разобраться в ситуации, назвал подозрение «полным бредом» и заявил, что, если процесс будут затягивать, он мобилизуется в ряды ВСУ.

В Шевченковском районном суде Киева также рассматривается дело в отношении Рыбалка по обвинениям в вымогательстве и незаконном лишении свободы. Кроме того, правоохранительные органы расследуют дело по фактам возможного грабежа, вымогательства и мошенничества.

4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

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По данным источников УП и Бабель, 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген, который управлял сетью мошеннических колл-центров.