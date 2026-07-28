У украинского следствия есть информация, что внедорожник одного из подозреваемых в теракте в Еленовке подорвали в центре оккупированного Донецка еще в декабре 2024 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Производство в отношении одного из подозреваемых коллаборантов по делу о теракте в Еленовской колонии в июле 2022 года могут закрыть, сообщается в материале Hromadske , опубликованном 28 июля.

Как сообщает издание, в 2024 году правоохранители предъявили подозрения двум коллаборантам — бывшему начальнику оккупированной колонии в Еленовке Сергею Евсюкову и его бывшему первому заместителю Дмитрию Неёлову — в причастности к гибели пленных украинских защитников.

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Сергей Евсюков (слева) и Дмитрий Неёлов / Фото: СБУ / Коллаж Вільного радио

Оба занимали в колонии «должности», когда в ночь на 29 июля 2022 года в результате взрыва в одном из бараков погибли по меньшей мере 50 украинских пленных — причем девять из них скончались из-за неоказания им неотложной медицинской помощи, пишет Hromadske.

«Украинские следователи установили, что Евсюков и Неёлов осознавали последствия взрывов и количество пострадавших, но умышленно затягивали эвакуацию раненых», — сообщили в издании.

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По вменяемым статьям обоим фигурантам грозит пожизненное заключение, однако проблема заключается в том, что еще в декабре 2024 года внедорожник Евсюкова подорвали в центре оккупированного Донецка. С тех пор он считается погибшим, пишет Hromadske.

Как заявил прокурор Тарас Семкив, для украинского следствия факт смерти Евсюкова еще окончательно не установлен, хотя предварительные данные свидетельствуют и об этом, сообщило издание.

«Нужна информация, которая достоверно указывала бы на смерть, а официальное сотрудничество с РФ не осуществляется», — сказал он.

Как пишет Hromadske, если смерть Евсюкова будет официально подтверждена, производство в отношении него закроют — по нереабилитирующим основаниям (то есть не из-за отсутствия доказательств).

«То есть мы закрываем это производство не из-за отсутствия соответствующих доказательств, а в связи со смертью подозреваемого. Национальным законодательством предусмотрена соответствующая процедура: уведомление близких родственников и предоставление им возможности настоять на полном проведении досудебного расследования. В таком случае, если поступят подобные заявления, расследование будет продолжено, а если нет — оно будет закрыто в связи со смертью», — пояснил прокурор Семкив.

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При этом, как пишет Hromadske, официальное следствие назвало двух подозреваемых, однако расследователи из общественной организации «Медийная инициатива за права человека» (МИПЧ) направили в Международный уголовный суд имена 10 человек — включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и тогдашнего командующего Южной группировкой войск РФ Сергея Суровикина.

28 июля, в день теракта в Еленовке, в Украине чтят память защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Этот день памяти был учрежден в 2025 году. Эта дата также посвящена годовщине убийства украинских пленных в колонии в Еленовке.

Там оккупанты удерживали 193 пленных, в частности защитников Мариуполя, среди которых были бойцы Азова. В результате теракта 28 июля 2022 года, в котором россияне пытались обвинить Украину, погибли по меньшей мере 50 человек и более 70 получили ранения.