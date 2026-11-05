Начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало заявил, что угрозы поступали не только ему, но и его подчинённым

Начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало подтвердил, что лидер транснациональной преступной группировки Химпром Егор Левченко («Мексиканец») лично угрожал ему и его подчиненным .

Об этом 5 ноября сообщил проект «Следствие. Инфо».

Чуть ранее прокурор САП Николай Карась, комментируя записи НАБУ, сделанные в рамках операции Карфаген, подтвердил «Следству.Инфо», что «Мексиканец» на них говорил именно о Торгале.

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«Сильно бесит эта тупая мразота, завтра снова обыски. Пошёл ты на х*й, Торгало. 500 тысяч долларов, если жену обльют кислотой» — так на записях, обнародованных Нацполицией ещё 22 апреля 2026 года, говорит лидер транснациональной преступной группировки «Химпром» Егор Левченко («Мексиканец»). Он говорит о Дмитрии Торгале", — сообщили следователи.

В новых записях НАБУ «Мексиканец» уже предлагал 2 млн долларов за отстранение Торгала от должности в Нацполиции. Сумму и предложение фигурант называл, когда обсуждал предстоящие обыски в магазинах, где, по данным следствия, продавали наркотики.

«Моим сотрудникам тоже угрожали. Была даже акция — предлагали 500 тысяч долларов тому, кто придумает, как со мной поступить. Моя семья против того, чтобы я этим занимался, любая семья будет против, если существует угроза для человека, но в этом вопросе наши мнения разошлись, и я продолжаю работу. Мы приняли меры безопасности», — рассказал Торгало в телефонном комментарии «Следству.Инфо».

Офицер отметил, что как гражданин Украины был «шокирован, когда узнал из записей, в чем замешаны полицейские». Однако далее Торгало отметил, что, по его мнению, 90% сотрудников полиции — нормальные люди.

Новые подробности по делу «Карфаген» — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии в ходе расследования дела «Карфаген» наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, в состав преступной организации входили не менее 12 человек, среди которых — генерал-майор СБУ Аким, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции Прайс, а также наркоторговец «Мексиканец», рецидивист «Криминал» и другие.

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Фото: NV

СБУ подтвердила проведение обысков у своих сотрудников. Впоследствии появилась информация, что детективы НАБУ задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку. Также НАБУ, по данным СМИ, задержало высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

4 ноября глава СБУ Александр Поклад освободил от должностей двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые стали фигурантами расследования НАБУ в рамках операции «Карфаген».

В опубликованных записях НАБУ фигуранты операции «Карфаген» обсуждали, в частности, взятки министрам за легализацию наркотических веществ.

5 ноября советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в связи со всем вышесказанным прокомментировал информацию о возможной причастности к коррупционным схемам действующего и бывшего министров.

«Что касается [министра здравоохранения Виктора] Ляшко и [бывшего министра внутренних дел Игоря] Клименко, источники сообщают, что фактов передачи взятки не установлено. По их словам, из материалов дела, как и из обнародованных видео, видно лишь, что участники разговоров раздумывали, предлагать ли деньги. Однако из материалов не следует, что реальное предложение вообще имело место», — сказал советник президента.