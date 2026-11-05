Денис Бигус отреагировал на планы фигурантов дела Карфаген облить его кислотой

Денис Бигус отметил, что это его первое видео за более чем год после мобилизации (Фото: Скриншот видео /YouTube)

Основатель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус прокомментировал обнародованные НАБУ и САП записи разговоров фигурантов дела Карфаген , в которых обсуждалось нападение на него из-за расследования о сети магазинов U420, подозреваемой в распространении наркотиков. Он поблагодарил зрителей за поддержку и отметил, что внимание к работе команды защищает ее участников от подобных нападений.

Об этом говорится в видео «Трэш из записей НАБУ: барыги, погоны и кислота для Бигуса», опубликованном 5 ноября на YouTube-канале Bihus.Info.

Журналист отметил, что это его первое видео за более чем год после мобилизации. Он признался, что не знает, как комментировать обсуждение возможного нападения на него.

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Сначала Бигус хотел пошутить о том, что его впервые в жизни кто-то захотел отвезти в Доминикану. Однако после просмотра полной записи он обратил внимание на другие подробности дела.

«Я хотел отшутиться тем, что меня впервые в жизни кто-то захотел отвезти в Доминикану, но пришло НАБУ и всё испортило. Однако наконец ночью посмотрел полное видео и, знаете, проникся. Не эпизодом со мной. Там всё очень неприятно, но вполне ожидаемо в том смысле, что этот тип — бандит. От бандита чего-то подобного, наверное, и ожидаешь. Хотя кислотой даже я удивился», — сказал Бигус.

Он подчеркнул, что гораздо больше, чем обсуждение нападения на него, его поразили возможные связи участников преступной группировки с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.

«Чего ты не ожидаешь, так это того, что начальники во всех ведомствах тупо работают на настоящих мурчиков из 90-х. Министр внутренних дел торгуется за половину магазинов с наркотиками. … А генерал-майор СБУ … в разговоре оказывается таким же „братком-решалой“, как и все остальные. Полиция выискивает бандитам жертв по камерам. В Генпрокуратуре — отдел по крышеванию колл-центров. … И глава наркокартеля, который считает их всех конченными. Ну, здесь по факту. Там есть чем проникнуться, насколько всё х***», — сказал Бигус.

Отдельно журналист прокомментировал эпизод, в котором обсуждалось нападение на него.

Он поблагодарил зрителей за внимание к работе команды Bihus.Info, а также заявил, что огласка расследований могла защитить его от нападения.

«Спасибо, что смотрите. Это и приятно, и защита, и, как видим, иногда прямо жизнь спасает. Если бы не смотрели, лежал бы сейчас где-то на пляже в Доминикане. Нет, ну, закопанный на пару метров, но всё же», — сказал Бигус.

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4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела «Карфаген» наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Из обнародованных НАБУ записей разговоров участников преступной организации стало известно, что они планировали физическую расправу над журналистом-расследователем Денисом Бигусом из-за материала о сети магазинов U420, где, по данным следствия, продавали наркотические вещества.

По данным источников УП и Бабель, 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции «Карфаген», который управлял сетью мошеннических колл-центров.

Также 5 ноября ВАКС взял под стражу Рыбалка без возможности внесения залога и заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова. Ему назначили содержание под стражей на 60 дней с залогом в 15 миллионов гривен.