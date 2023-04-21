Черная пятница в Sport Life!

21 апреля, 10:00
Новости компаний
Поделиться:
Sport Life

Sport Life

Поторопись, ведь Sport Life — это более 100 спортивных и развлекательных бассейнов с многоуровневой очисткой воды.

Тренируйся в просторных тренажерных залах с ультрасовременным американским оборудованием.

Sport Life
Фото: Sport Life

Занимайся йогой, танцами, TRX, сайклом и пилатесом. У Sport Life огромное количество групповых программ.

Видео дня

Sport Life
Фото: Sport Life

Для маленьких посетителей детские бассейны и бассейны для малышей. Клубы с программами развития детей от 3 до 13 лет.

Sport Life
Фото: Sport Life

Переходи на сайт и узнай подробнее.

Теги:   Бассейн Спорт Йога Sport Life

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X