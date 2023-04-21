Черная пятница в Sport Life!
Sport Life
Поторопись, ведь Sport Life — это более 100 спортивных и развлекательных бассейнов с многоуровневой очисткой воды.
Тренируйся в просторных тренажерных залах с ультрасовременным американским оборудованием.
Занимайся йогой, танцами, TRX, сайклом и пилатесом. У Sport Life огромное количество групповых программ.
Для маленьких посетителей детские бассейны и бассейны для малышей. Клубы с программами развития детей от 3 до 13 лет.
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