Черная пятница в Sport Life! 21 апреля, 10:00 Новости компаний Sport Life

Поторопись, ведь Sport Life — это более 100 спортивных и развлекательных бассейнов с многоуровневой очисткой воды.

Тренируйся в просторных тренажерных залах с ультрасовременным американским оборудованием.

Фото: Sport Life

Занимайся йогой, танцами, TRX, сайклом и пилатесом. У Sport Life огромное количество групповых программ.

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Фото: Sport Life

Для маленьких посетителей детские бассейны и бассейны для малышей. Клубы с программами развития детей от 3 до 13 лет.

Фото: Sport Life

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