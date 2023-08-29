В Запорожской области проведут эвакуацию детей из пяти населенных пунктов — список
Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
В Запорожской области проведут принудительную эвакуацию детей из пяти прифронтовых населенных пунктов. Планируют вывезти 54 ребенка и 67 сопровождающих их членов семей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий во вторник, 29 августа, в Facebook.
Отмечается, что соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Участники заседания единогласно поддержали принудительную эвакуацию детей из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.
Пресс-служба уточнила, что речь идет о пяти населенных пунктах:
- Гуляйполе,
- Степногорск,
- Преображенка,
- Егоровка,
- Новопавловка.
«Из-за сложной ситуации с безопасностью и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей)», — добавили в министерстве.
Также обязательная эвакуация будет касаться маломобильных лиц, проживающих в этих населенных пунктах области.
Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что сейчас обязательная эвакуация детей проводится в Волчанской общине Купянского района Харьковской области.
Также, по ее словам, в Донецкой области находятся 89 детей, которых необходимо вывезти.