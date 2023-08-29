В Запорожской области проведут эвакуацию детей из пяти населенных пунктов — список

29 августа, 16:39
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Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В Запорожской области проведут принудительную эвакуацию детей из пяти прифронтовых населенных пунктов. Планируют вывезти 54 ребенка и 67 сопровождающих их членов семей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий во вторник, 29 августа, в Facebook.

Отмечается, что соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Участники заседания единогласно поддержали принудительную эвакуацию детей из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

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Пресс-служба уточнила, что речь идет о пяти населенных пунктах:

  • Гуляйполе,
  • Степногорск,
  • Преображенка,
  • Егоровка,
  • Новопавловка.

«Из-за сложной ситуации с безопасностью и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей)», — добавили в министерстве.

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Также обязательная эвакуация будет касаться маломобильных лиц, проживающих в этих населенных пунктах области.

Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что сейчас обязательная эвакуация детей проводится в Волчанской общине Купянского района Харьковской области.

Также, по ее словам, в Донецкой области находятся 89 детей, которых необходимо вывезти.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Эвакуация Запорожская область Список Минреинтеграции

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