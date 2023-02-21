Актуальный список. В Украине снова обновили общины для выплат помощи внутренне перемещенным лицам 21 февраля, 07:05 В Украине утвердили новый перечень общин для выплат помощи внутренне перемещенным лицам (Фото:mynoemy/depositphotos)

Минреинтеграции регулярно обновляет Список территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). На основе этого документа внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

Последнее обновление Списка состоялось 9 февраля 2023 года. Однако Список не фиксированный документ — он регулярно актуализируется.

Кто имеет право на помощь от государства на жительство

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Право на пособие на проживание будут иметь ВПЛ, которые:

переместились из временно оккупированной России территории Украины;

переместились с территорий, где ведутся боевые действия;

переместились с территорий временно оккупированных РФ;

имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье в результате повреждения и подали заявку на возмещение соответствующих потерь до 20 мая 2022 года через Дію, или имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, причиненных рф;

учитывались как ВПЛ до 24 февраля 2022 года и по состоянию на 24 февраля 2022 года получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

после 24 февраля 2022 года повторно переместились из временно оккупированной России территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных России.

Новый перечень общин для выплат помощи внутренне перемещенным лицам

Прессслужба Минреинтеграции сообщает, что Приказом от 9 февраля 2023 года № 41 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Таким образом, в обновленный Перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях.

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.