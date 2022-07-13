Никто существенно не почувствует? Что известно о расширении перечня специальностей и профессий женщин для взятия на военный учет 13 июля, 18:24 Сюжет Около 40 тысяч женщин проходят службу в рядах ВСУ (Фото:Министерство обороны Украины)

С 1 октября в Украине вводятся новые правила воинского учета для женщин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. В последние дни появилась информация, что количество профессий и специальностей, по наличию которых женщины ставятся на учет военнообязанных, будет увеличено. Следовательно, еще больше людей в Украине могут быть мобилизованы или привлечены к выполнению работ для обеспечения обороны государства в условиях военного положения; кроме того, военнообязанным женщинам, как и мужчинам, будет запрещен выезд за границу.



НВ разбирался в коллизиях законодательства.

Что меняется?

Начиная с 1 октября 2022 года, женщин будут ставить на воинский учет согласно перечню специальностей и профессий, определенному Министерством обороны в скандальном приказе № 313 от 11 октября 2021 года. Это тот самый документ, который вызвал шок и неприятие общества, потому что трудно было найти специальность женщины, получив которую, она не должна была бы становиться на учет в территориальном центре комплектования и соцподдержки (ТЦКСП, бывший военкомат).

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Приказ не отменяли, однако дополнили другим, №35 от 7 февраля 2022 года. Перечень в нем был сокращен с почти сотни до 14 специальностей и 7 профессий.

Вот эти 14 специальностей (в действующей редакции):

Химия, химические технологии и инженерия, биология

Телекоммуникации и радиотехника

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

Метрология и информационно-измерительная техника

Науки о Земле, географии, физике и астрономии

Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства

Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование

Издательство и полиграфия

Психология, социальная работа, социальное обеспечение



12 июля в эфире ТСН бывший советник министра внутренних дел Виктор Андрусив упомянул, что список профессий расширен, отметив при этом, что «ничего для женщин существенно не меняется».

«Женщины постоянно были военнообязанными, для конкретных профессий. Просто раньше этот перечень был уже. Сейчас этот перечень расширили, в частности, теперь туда входят и женщины, работающие на железной дороге. Потому что железная дорога сейчас играет чрезвычайно стратегическую роль и, конечно, они будут тоже ставиться на воинский учет», — сказал Андрусив.

На следующий день, 13 июля, Западное межрегиональное управление Министерства юстиции обнародовало уточненный список специальностей, по которым женщин будут ставить на учет. Здесь 17 позиций, в том числе железнодорожницы, журналистки, специалисты по пожарной безопасности, политологии и т. д.

Химия, химические технологии и инженерия, биология

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия

Пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование

Издательство и полиграфия

Государственная безопасность

Транспортные технологии

Строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство

Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника

Электроника

Журналистика, профессиональное образование ( по специализации), специальное образование

по специализации), специальное образование Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение

Железнодорожный транспорт

Пожарная безопасность



Что с выездом за границу?

На военнообязанных женщин будут распространяться те же ограничения, что и на мужчин: уехать (эвакуироваться) за пределы государства такое лицо может только по специальному разрешению военкомата.

«Это будет касаться небольшого количества женщин: 2-3 тысячи человек. То есть, это никто существенно не почувствует», — уверяет Андрусов.

Статья 23 Закона О мобилизации, определяющая перечень оснований отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, содержит и основания, предоставляющие право пересечения границы, рассказывала НВ юрист Наталья Фещик.

«Уезжать за границу смогут военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых есть трое и более детей в возрасте, женщина или мужчина, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели детей с инвалидностью до 18 лет и т. д. По логике может казаться, что пока лицо не стало на воинский учет, оно не является военнообязанным, а значит, может пересекать границу свободно. Но это работать так не будет», — считает она.

Впрочем, на сегодняшний день ВСУ не нуждаются в принудительной мобилизации женщин, также не планируется ограничений выезда за границу, писала 4 июля заместитель министра обороны Анна Маляр. Она напомнила, что с 24 февраля в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину.

Повестки, мобилизация

Центр противодействия дезинформации при СНБО не раз опровергал самые распространенные фейки о принудительной мобилизации женщин во время войны в Украине. «Взятие на учет — это не мобилизация. Все женщины служат добровольно и/или по контракту», — отмечали в центре.

Андрусив уверен, что массового вызова женщин в военкоматы не будет. «Это будет происходить точечно, на ряде предприятий, условно говоря. На этих предприятиях будут обращаться к женщинам данных профессий и просить их встать на воинский учет, и их могут мобилизовать», — уточнил экс-советник главы МВД.

«Необходимость того, будет ли женщина призвана, определяет государство. Нельзя говорить о том, что все станут на учет и получат повестки. Никаких оснований для этого нет. Можно сказать, это фейки», — сказала Суспільному представитель общественной организации Юридическая сотня Мария Звягинцева.

Тем женщинам, которые сейчас находятся за границей, но по специальности подлежат воинскому учету, по словам Звягинцевой, не нужно срочно возвращаться в Украину, чтобы успеть до 1 октября: "Обратите внимание: конечной даты исполнения этого долга нет. То есть говорить, что женщина что-нибудь нарушит, если она не приедет в октябре — нет, оснований нет. Но могут быть уточнения».

Фото: Министерство обороны Украины

Этих уточнений в нормативной базе Украины пока не существует. В приказах Минобороны говорится, что процесс постановки на учет только начнется с 1 октября, а когда он закончится, не определено.

По закону военнообязанные должны по возвращении домой в семидневный срок стать на учет в ТЦКСП. «От женщин просто ожидают, что они как можно быстрее придут в свои военкоматы. К тому же, никто не рассчитывает, что все женщины, по специальности подлежащие воинскому учету, вернутся сразу после 1 октября — в стране идет война, и они там находятся, чтобы уберечь себя и своих детей. До конца года никаких наказаний не предусмотрено. А потом надо надеяться, и война закончится», — сказал Укринформу юрист Виктор Кияница.

Что будет, если женщина не станет на учет?

Это наиболее дискуссионный вопрос. В теории, если женщина из категории, которая предусматривает постановку на воинский учет, не сделает этого самостоятельно, она может понести наказание, говорила НВ Наталья Фещик: «За это предусматривается административная ответственность — так же, как и в случае с мужчинами. Но об этом говорить рано, ведь сейчас переходный период, он должен продолжаться до середины октября 2022 года. Вероятно, что к тому периоду произойдут еще какие-то законодательные изменения, ведь сейчас у нас сверхсложная ситуация в стране».

Кияница и Звигинцева прямо указывают на законодательную коллизию: пока женщина не стала на учет в ТЦКСП, она не военнообязанная. Следовательно, наказать ее не могут. На этот нюанс еще до полномасштабного вторжения России указывал министр обороны Алексей Резников: «Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные».

В переходный период (по меньшей мере до конца 2022 года) админответственность за нарушение правил воинского учета не будут нести и руководители предприятий, где работают потенциальные военнообязанные женщины.

Тем временем в военкоматах напоминают, что стать на учет женщинам можно и сейчас, не дожидаясь 1 октября, писало Суспільне.

По данным Минобороны, около 40 тысяч женщин сейчас служат в рядах ВСУ.

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