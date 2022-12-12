Укрзалізниця сообщила о задержке 13 поездов из-за непогоды — список 12 декабря, 00:04 Ряд поездов будут прибывать с опозданием (Фото:Укрзалізниця /Facebook)

Компания Укрзалізниця сообщила о задержке 13 поездов из-за непогоды на западе Украины, в Словакии и Польше.

Не за графиком следуют следующие поезда:

№961 Мукачево - Кошице (задержка на 3 ч 30 мин);

№41/42 Трускавец – Днепр (+2 ч 42 мин);

№89/90 Перемышль - Киев (+3 ч 30 мин);

№45/46 Ужгород - Харьков (+2 ч. 03 мин);

№59/60 Чоп – Киев (+1 ч 58 мин);

№21/22 Трускавец - Харьков (+1 ч 34 мин)

№715/716 Киев - Перемышль (+1 ч 14 мин)

№119/120 Львов – Запорожье (+57 мин);

№15/16 Рахов – Харьков (+43 мин);

№743/744 Львов – Киев (+42 мин);

№233/234 Львов – Покровск (+24 мин);

№749/750 Киев – Ужгород

№32519/32520 Киев – Вена (+20 мин).

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В Укрзализныце сообщили, что больше всего опаздывает поезд №705/706 Перемышль – Киев, который прибудет в Киев около 2:00. Пассажиров домой доставят автобусы.