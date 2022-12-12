Укрзалізниця сообщила о задержке 13 поездов из-за непогоды — список
Ряд поездов будут прибывать с опозданием (Фото:Укрзалізниця /Facebook)
Компания Укрзалізниця сообщила о задержке 13 поездов из-за непогоды на западе Украины, в Словакии и Польше.
Не за графиком следуют следующие поезда:
- №961 Мукачево - Кошице (задержка на 3 ч 30 мин);
- №41/42 Трускавец – Днепр (+2 ч 42 мин);
- №89/90 Перемышль - Киев (+3 ч 30 мин);
- №45/46 Ужгород - Харьков (+2 ч. 03 мин);
- №59/60 Чоп – Киев (+1 ч 58 мин);
- №21/22 Трускавец - Харьков (+1 ч 34 мин)
- №715/716 Киев - Перемышль (+1 ч 14 мин)
- №119/120 Львов – Запорожье (+57 мин);
- №15/16 Рахов – Харьков (+43 мин);
- №743/744 Львов – Киев (+42 мин);
- №233/234 Львов – Покровск (+24 мин);
- №749/750 Киев – Ужгород
- №32519/32520 Киев – Вена (+20 мин).
В Укрзализныце сообщили, что больше всего опаздывает поезд №705/706 Перемышль – Киев, который прибудет в Киев около 2:00. Пассажиров домой доставят автобусы.