Укрзалізниця сообщила о задержке 13 поездов из-за непогоды — список

12 декабря, 00:04
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Ряд поездов будут прибывать с опозданием (Фото:Укрзалізниця /Facebook)

Ряд поездов будут прибывать с опозданием (Фото:Укрзалізниця /Facebook)

Компания Укрзалізниця сообщила о задержке 13 поездов из-за непогоды на западе Украины, в Словакии и Польше.

Не за графиком следуют следующие поезда:

  • №961 Мукачево - Кошице (задержка на 3 ч 30 мин);
  • №41/42 Трускавец – Днепр (+2 ч 42 мин);
  • №89/90 Перемышль - Киев (+3 ч 30 мин);
  • №45/46 Ужгород - Харьков (+2 ч. 03 мин);
  • №59/60 Чоп – Киев (+1 ч 58 мин);
  • №21/22 Трускавец - Харьков (+1 ч 34 мин)
  • №715/716 Киев - Перемышль (+1 ч 14 мин)
  • №119/120 Львов – Запорожье (+57 мин);
  • №15/16 Рахов – Харьков (+43 мин);
  • №743/744 Львов – Киев (+42 мин);
  • №233/234 Львов – Покровск (+24 мин);
  • №749/750 Киев – Ужгород
  • №32519/32520 Киев – Вена (+20 мин).

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В Укрзализныце сообщили, что больше всего опаздывает поезд №705/706 Перемышль – Киев, который прибудет в Киев около 2:00. Пассажиров домой доставят автобусы.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Укрзализныця Дожди Дождь Снег Непогода во Львове

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