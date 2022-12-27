Укрзалізниця назначила дополнительные поезда на праздники — список 27 декабря, 02:53 Поезда будут курсировать на запад Украины (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Укрзалізниця назначила семь дополнительных поездов, которые будут курсировать в период праздничных дней в Украине.

Шесть из поездов будут курсировать в направлении Карпат:

Поезд №191/192 Киев – Львов 30 декабря. В 07:44 отправление из Киева, в 15:28 – прибытие во Львов. Обратный рейс в тот же день: в 08:06 отправление из Львова, в 15:38 прибытие в Киев.

Поезд №229/230 Киев – Ужгород через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево. 29 декабря в 20:03 отправление из Киева, 30 декабря в 13:23 прибытие в Ужгород. Обратный рейс: 30 декабря в 22:21 отправление из Ужгорода, 31 декабря в 13:40 прибытие в Киев.

Поезд №238/237 Одесса – Ужгород через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево. 29 декабря в 17:00 отправление из Одессы, 30 декабря в 12:02 прибытие в Ужгород. Обратный рейс: 30 декабря в 17:00 отправление из Ужгорода, 31 декабря в 11:06 прибытие в Одессу.

Поезд №216/215 Запорожье – Ивано-Франковск. 28 и 30 декабря в 13:05 отправление из Запорожья, в 04:58-05:50 проезд через Львов и в 08:13 прибытие в Ивано-Франковск. Обратные рейсы: 29 и 31 декабря в 15:42 отправление из Ивано-Франковска, в 18:35-19:10 проезд через Львов и в 12:05 прибытие в Запорожье.



№255/256 Киев – Черновцы через Ивано-Франковск и Коломыю. 28, 29 и 30 декабря отправление из Киева, прибытие на следующий день в 05:50 в Черновцы. Обратные рейсы: 29, 30 декабря и 1 января в 17:38 отправление из Черновцов, на следующий день в 9:22 прибытие в Киев.

№211/212 Харьков – Львов. 29 декабря в 13:43 отправление из Харькова, 30 декабря в 8:27 прибытие во Львов. Обратный рейс: в 17:50 из Львова с прибытием в Харьков в 12:13.

№176/175 Киев – Кривой Рог через Мироновку, станцию им.Шевченко, Александрию 30 декабря. В 06:19 отправление из Киева, в 15:07 прибытие в Кривой Рог. Обратный рейс в тот же день: в 08:09 отправление из Кривого Рога, в 16:26 прибытие в Киев.

Видео дня