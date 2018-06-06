"Список 47" не передавали в СМИ. Как его комментируют фигуранты

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что список 47 СБУ получила от окружения Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на Аркадия Бабченко

СБУ не передавала изданию Страна.ua список потенциальных целей, на которых охотились киллеры РФ. Об этом заявила пресс-секретарь службы Елена Гитлянская. Она подчеркнула, что этот список - тайна следствия, также отметила, что ей неизвестно о фигурантах этого документа. О противоречивом списке - в сюжете Радио НВ.

"Служба безопасности ничего им не передавала и ни одному изданию также. Этот список является тайной следствия и даже я не знаю его", - так прокомментировала ситуацию Гитлянская.

"Эксклюзивная" новость от Страна.ua

Издание Страна.ua опубликовало список журналистов, блоггеров и других деятелей, которые якобы оказались в перечне заказанных целей на устранение российскими спецслужбами. Список якобы передал 21 мая 2018 года своему "куратору Дмитрию" в контрразведке задержанный по делу Аркадия Бабченко Борис Герман.

Издание ссылается на источники в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за публикации на сайте интернет-издания списка потенциальных 47 жертв террористических актов.

Кто оказался в списке, опубликованном изданием Страна.ua

В списке преимущественно фигурируют украинские журналисты и блогеры. Также есть несколько журналистов, которые уехали из России и сейчас работают в Украине. В документе указаны их имена и даты рождения.

Среди журналистов фигурирует Сергей Рахманин, заместитель главного редактора издания Зеркало недели и ведущий Радио НВ, Юлия Мостовая, главный редактор издания Зеркало Недели, Виталий Портников, публицист.

На вопрос, есть ли в списке действующие политики, Луценко ответил "No comments"

Также в списке есть Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, главный редактор издания LB.ua и Елена Притула, редактор и основатель Украинской правды, Татьяна Даниленко, ведущая Радио НВ и телеканала Zik.

За ними в список попали Роман Скрыпин, журналист и руководитель проекта Skrypin.ua, Роман Чайка, ведущий 5 канала, Юрий Макаров, член правления НТКУ. В перечень вошли Владимир Притула, руководитель проекта Крым. Реалии на Радио Свобода и Усман Пашаев, продюсер канала UA: Крым.

Из журналистов, которые раньше работали в России, в списке фигурирует Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, которые сейчас работают телеведущими на канале Прямой. Кроме того, там указаны Иван Яковина, обозреватель журнала Новое время, Айдер Муждабаев, работающий на канале ATR, Екатерина Сергацкова, основательница сайта Заборона.

В списке есть писатели: Юрий Андрухович, Василий Шкляр, Юрий Винничук, Ян Валетов, детская писательница Лариса Ницой. Также в перечень вошли блоггеры Денис Мацола, Карл Волох, Андрей Плахонин, Сергей Иванов, сейчас ведущий программы на 1+1, боец ​​батальона Айдар Максим Осадчук, Олеся Яхно-Белковская, политолог и бывшая жена российского политтехнолога Станислава Белковского, Александра Дворецкая, координатор благотворительного фонда Восток-SOS.

Реакция фигурантов списка

Украинские спецслужбы получили список потенциальных 47 жертв 31 мая от окружения Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на Бабченко. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Он отметил, что Герман предоставил список третьему лицу, и в результате спецоперации его смогли идентифицировать и изъять.

Луценко подчеркнул, что большинство потенциальных жертв - украинские журналисты, а также журналисты, которые уехали из России. Генпрокурор добавил, что его лично нет в этом списке. А на вопрос, есть ли в нем действующие политики, Луценко ответил "No comments".

"Вчера между 9 и 10 вечера следователи получили список из 47 человек, который организатор предоставил третьему лицу. Мы смогли его идентифицировать и изъять. Я встретился с частью лиц, числящимися в этом черном списке заказанного спецслужбами Российской Федерации. Обсуждая лиц из списка, организатор и третье лицо говорили, что миллиона мало, за некоторых можно взять три миллиона", - сообщил Луценко.

Луценко также рассказал, что с частью представителей списка спецслужбы провели встречу, на которой рассказали о возможной опасности и взяли с них подписку о неразглашении.

Украинская писательница, общественный деятель Лариса Ницой рассказала, что вчера ее пригласили на допрос в СБУ по делу Бабченко.

Список 47 потенциальных жертв сформирован из украинских журналистов и блоггеров

Она отметила, что ее напугало то, что сотрудники спецслужбы разговаривали с ней на русском, поэтому она отказалась с ними общаться.

Более подробно о цели встречи ей не сообщили. Ницой заметила, что только сегодня узнала о том, что фигурирует в списке из 47 потенциальных жертв. По словам писательницы, это ее не слишком поразило, ведь она очень часто получает анонимные угрозы.

"Анонимные письма я получаю часто. Почти каждый день. Мне этот список - одним больше, одним меньше сообщением", - отметила писательница.

Насколько виток этой информации может навредить следствию, а также безопасности его фигурантов, могут установить только правоохранители, ведь они допустили утечку информации, считает обозреватель издания Новое время Иван Яковина.

Он добавил, что лично для себя чувствует определенную угрозу. Яковина также рассказал, что ранее СБУ не сообщала ему о списке и не приглашала на встречи по этому поводу.

"Ну конечно! Когда твоя фамилия появляется в списке на расстрел, то ты начинаешь нервничать. Серьезно, как доказал в воскресенье Бабченко, относиться нельзя ни к чему. Поэтому я отношусь философски", - сказал Яковина.

Этот список может быть сливом информации, который умышленно сделали спецслужбы Российской Федерации, прокомментировал политолог Тарас Чорновил. Политолог добавил, что это могли сделать с целью нагнетания истерии, неуверенности и страха.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.