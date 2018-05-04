Спецслужбы РФ пытались завербовать гражданку Украины, работающую в госучреждении - СБУ

Российские спецслужбы пытались завербовать жительницу Кропивницкого, поехавшую в оккупированный РФ Донецк, чтобы посетить своих родственников.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, там женщину задержали сотрудники ФСБ, которые, угрожая ей самой и ее близким физической расправой, попытались склонить к тайному сотрудничеству.

В частности, от нее требовали регулярно отчитываться о деятельности государственного учреждения, в которой она работает в Кропивницкому.

"Вернувшись домой, женщина сразу обратилась в СБУ и дала показания относительно обстоятельств ее вербовки и поставленных перед ней задач. Служба безопасности Украины призывает украинцев быть бдительными и в случае контакта с представителями иностранных спецслужб немедленно сообщать о таких фактах в СБУ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Черниговской области, работавшего на территории России.