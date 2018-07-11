Спецслужбы РФ предприняли попытку кибератаки на объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции, которая является объектом критической инфраструктуры страны.

"В течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно пораженные компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, замысел хакерской атаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий на всей территории Украины.

Также отмечается, что в мае текущего года специалистами СБ Украины уже фиксировались признаки подготовки спецслужб РФ к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием компьютерного вируса VPNFilter.