Спецслужбы РФ планировали дестабилизировать ситуацию в Украине через подконтрольные российским "ворам в законе" криминальные группировки

В деле фигурируют десять человек

Спецслужбы России пытались дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные группировки, которые подконтрольны российским "ворам в законе".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах. Последние причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Они должны были обострить криминогенную обстановку, в частности через совершение резонансных преступлений для дестабилизации ситуации в регионе.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, три гранаты Ф-1, три револьвера, пистолет Макарова, семь бронежилетов, большое количество патронов различного калибра и незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие неустановленного образца. Также обнаружены телефоны, компьютерная техника с материалами, которые подтверждают связь злоумышленников с представителями РФ, документы террористической организации "ДНР". Изъятые предметы переданы на экспертизу.

В деле фигурируют десять человек. Им может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.