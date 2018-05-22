Спецоперация против договорных матчей: в Киеве задержали арбитра Соловьяна - видео

На фоне спецоперации МВД против преступных групп, которые организовывали "договорные" футбольные матчи, во вторник, 22 мая, в Киеве задержан арбитр Первой лиги Александр Соловьян.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Twitter FootballHub.

На опубликованных кадрах видно, как правоохранители вывели Соловьяна из здания Дома футбола и посадили в машину.

При этом судья был в наручниках.

Ексклюзивні кадри від @FootballHub_Ua ????????????

Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.

За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів???? pic.twitter.com/VVs2VZay39 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о завершении спецоперации против организваторов "договорных" футбольных матчей.

По его словам, по данному делу проходят 320 фигурантов.