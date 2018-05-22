Спецоперация против договорных матчей: в Киеве задержали арбитра Соловьяна - видео

На фоне спецоперации МВД против преступных групп, которые организовывали "договорные" футбольные матчи, во вторник, 22 мая, в Киеве задержан арбитр Первой лиги Александр Соловьян.
Соответствующее видео опубликовал у себя в Twitter FootballHub.
На опубликованных кадрах видно, как правоохранители вывели Соловьяна из здания Дома футбола и посадили в машину.
При этом судья был в наручниках.
Ексклюзивні кадри від @FootballHub_Ua ????????????— FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 мая 2018 г.
Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.
За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів???? pic.twitter.com/VVs2VZay39
Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о завершении спецоперации против организваторов "договорных" футбольных матчей.
По его словам, по данному делу проходят 320 фигурантов.
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