Спецназ КОРД и $50 тысяч выкупа. В Киеве задержали похитителей бизнесмена из Ивано-Франковска

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Похитителями оказались жители Донецкой области
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Похитителями оказались жители Донецкой области

В Киеве задержали похитителей бизнесмена из Ивано-Франковска.

Как рассказали в пресс-службе полиции, о похищении предпринимателя рассказала его жена. По ее словам, ей позвонили и предложили вернуть супруга в обмен на $50 тысяч выкупа.

В полиции установили местонахождение похищенного и приняли решение задействовать к операции спецназ КОРД. 

Правоохранители изучили записи уличных камер видеонаблюдения и установили марку машины, на которой увезли бизнесмена.

Мужчину освободили, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В квартире находился один из злоумышленников, другого соучастника задержали в подъезде этого же дома.

Похитителями оказались 38-летние жители Донецкой области, которые в последнее время проживали в Киеве. У одного из них было зарегистрированное оружие - пистолет Форт с патронами к нему. Указанные предметы изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

В суд готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде ареста.

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