Специальное агентство. Кто будет регулировать государственную закупку лекарств

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал отчитаться о наличии лекарств в больницах на местах

В этом году создадут специальное агентство по закупке лекарств, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина. С этой целью приняли концепцию реформы системы государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Стефанишина добавила, что за первый год государственных закупок через международные организации экономия составила 620 млн грн по сравнению с 2014 годом. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что такое агентство по государственной закупке лекарств

Агентство планируют запустить до конца года.

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Оно будет закупать вакцины, препараты от СПИДа и туберкулеза, проводить международные переговоры для того, чтобы цены держались на уровне европейских. Развиваться агентство будет начинать со средств от Глобального фонда СПИД туберкулез и малярия. Концепция предусматривает запуск электронных каталогов.

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Каждая больница в интернете может найти цены на тот или иной стенд или лекарственное средство и присоединиться к закупкам агентства.

На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман призвал губернаторов отчитаться о наличии лекарств в больницах.

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Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что надо уже сегодня переходить к тому, чтобы каждый препарат покупался отдельно. Самое главное в контексте наличия лекарств - это концепция один лот - один препарат.

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Сейчас в Украине обеспечением медикаментов занимаются международные организации Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН и британское закупочное агентство Crown Agents.