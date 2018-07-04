Специалисты назвали предварительные причины аварии на железной дороге в Одесской области

Ремонтные бригады освободили один путь для проезда поездов

Предварительными причинами аварии на железной дороге возле села Путиловка Одесской области специалисты называют износ рельсов или неисправность вагона.

Как сообщает ТСН, точные причины обещали обнародовать во второй половине дня.

Отмечается, что в районе аварии работают около 200 сотрудников ремонтных бригад, им удалось полностью восстановить путь, который был поврежден конструкциями вагонов.

После аварии пассажирские поезда пускали в объезд по другому маршруту. Из-за этого задержка поездов из Одессы и в Одессу составляла до шести часов.

В ближайшее время по одному из освобожденных путей должен пройти первый поезд в сторону Киева.

По состоянию на среду, 4 июля, в Укрзализныце сообщили, что утренние поезда в одесском направлении будут курсировать по привычному маршруту.

Напомним, 3 июля в Одесской области на железнодорожном перегоне около села Путиловка с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. 12 вагонов опрокинулись на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть.

Из-за железнодорожной аварии движение поездов в направлении Одесса - Киев было приостановлено. Измененными маршрутами курсировали 16 пассажирских поездов.

В помещении Одесского железнодорожного вокзала открыт оперативный штаб, который помогает людям, пострадавшим в результате аварии.