Спецслужбы РФ пытались завербовать украинских офицеров с доступом к секретным данным - СБУ
Контрразведка разоблачила
две попытки спецслужб РФ завербовать украинских офицеров, имеющих доступ к
секретным данным.
Об этом рассказали
в Службе безопасности Украины.
Контактировали
украинские военные с российскими спецслужбами во время поездок в личных целях
на временно оккупированные территории Донбасса и посещая дипучреждения РФ в
Украине.
Как сообщается, во
время вербовки к офицерам применялись методы физического и психологического давления,
в том числе угрозы в адрес членов их семей.
При этом
отмечается, что военные не совершили никаких противоправных действий в ущерб
интересам государства.