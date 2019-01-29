Спецслужбы РФ пытались завербовать украинских офицеров с доступом к секретным данным - СБУ Сегодня, 14:41 220 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео СБУ Российские спецслужбы угрожали военным и членам их семей Скриншот с видео СБУ

Контрразведка разоблачила две попытки спецслужб РФ завербовать украинских офицеров, имеющих доступ к секретным данным.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Контактировали украинские военные с российскими спецслужбами во время поездок в личных целях на временно оккупированные территории Донбасса и посещая дипучреждения РФ в Украине.

Как сообщается, во время вербовки к офицерам применялись методы физического и психологического давления, в том числе угрозы в адрес членов их семей.

При этом отмечается, что военные не совершили никаких противоправных действий в ущерб интересам государства.