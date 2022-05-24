РФ использует мобильные игры, чтобы заставить украинских детей собирать разведданные — СБУ

24 мая, 13:53
Цей матеріал також доступний українською
Как рассказали в СБУ, игровое приложение было разработано одной из российских IT-компаний (Фото:natureaddict/pixabay.com)

Как рассказали в СБУ, игровое приложение было разработано одной из российских IT-компаний (Фото:natureaddict/pixabay.com)

Российские спецслужбы используют украинских детей для сбора разведывательной информации о расположении стратегических объектов.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, оккупанты используют одно из популярных игровых приложений, по правилам которого необходимо искать по городу коробки с виртуальными призами, которые потом можно обменять на электронные деньги.

Видео дня
Читайте также:

В ГБР считают, что россиянин прибыл в Украину для диверсионно-разведывательной деятельности (Фото:ГБР) В Запорожье задержали российского пилота, который может быть «консервой» спецслужб РФ — ГБР

«Во время прохождения маршрута дети производят фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения. При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России IT-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ», — рассказал Дехтяренко.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали для данного приложения блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона с привязкой к местности.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1529046391816855552
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Смартфоны Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Компьютерные игры Спецслужбы РФ Приложения Дети Подростки Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X