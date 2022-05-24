РФ использует мобильные игры, чтобы заставить украинских детей собирать разведданные — СБУ 24 мая, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Как рассказали в СБУ, игровое приложение было разработано одной из российских IT-компаний (Фото:natureaddict/pixabay.com)

Российские спецслужбы используют украинских детей для сбора разведывательной информации о расположении стратегических объектов.

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Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, оккупанты используют одно из популярных игровых приложений, по правилам которого необходимо искать по городу коробки с виртуальными призами, которые потом можно обменять на электронные деньги.

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«Во время прохождения маршрута дети производят фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения. При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России IT-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ», — рассказал Дехтяренко.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали для данного приложения блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона с привязкой к местности.

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