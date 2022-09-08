Испугались протестов. Спецслужбы Кремля взялись за украинцев, которые проживают в РФ — Маляр

8 сентября, 17:38
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Российские спецслужбы «нервно активизируют» работу и с собственными гражданами украинского происхождения (Фото:Кадр видео YouTube)

Российские спецслужбы «нервно активизируют» работу и с собственными гражданами украинского происхождения (Фото:Кадр видео YouTube)

Кремль боится протестов, поэтому российские спецслужбы активизировали роботу с украинцами, которые проживают в РФ.

Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Российская Федерация боится украинцев. Боится их протестной активности внутри самой России», — пишет она.

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Маляр подчеркивает, что российские спецслужбы «нервно активизируют» работу не только с проживающими в РФ гражданами Украины, но и с собственными гражданами украинского происхождения.

Также она отметила, что на оккупированной Россией украинской территории ситуация ухудшается во всех сферах жизнедеятельности населения.

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Ранее Главное управление разведки сообщало, что в Москве усиливается кампания по поиску граждан РФ, которые негативно относятся к войне против Украины.

Особое внимание уделяется бывшим украинским гражданам и украинцам по происхождению.

Одна из целей таких действий — не допустить формирования и распространения негативного отношения к войне и поиск людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее, убеждена разведка.

https://www.youtube.com/embed/fT4ovnRqoEw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Кремль Спецслужбы РФ Протесты Анна Маляр

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