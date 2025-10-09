«Нужно системное противодействие». Что это за российское спецподразделение Рубикон и действительно ли оно «сверхэффективное» — разговор с Сержем Марком

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады наблюдают за небом во время боевой смены на передовой в Харьковской области, 15 сентября 2025 год (Фото: REUTERS/Stringer)

Автор: Василий Пехньо

Военнослужащий батальона беспилотных систем 59 штурмовой бригады СБС Серж Марко (Александр Карпюк) рассказал в интервью Radio NV о российском спецподразделении Рубикон: как оно влияет на ситуацию на фронте, почему о нем молчат и как ему противодействовать.

 — Поговорим с вами о том, как сейчас выглядит фронт. Безумно меняются киллзоны. На некоторых участках фронта, где лучше построена работа, там действительно существуют широкие киллзоны, там нет наступлений, потому что враг их не может провести. Наша цель — достичь этих киллзон. Я бы от вас, как от оператора дронов и человека, который сейчас командует некоторыми экипажами, хотел бы услышать, что нас ждет в ближайшее время по фронту, и почему война понемногу, если так можно сказать, дрейфует в тыл? Вот эти все обстрелы — продовольственные, энергетические, логистические.

— Здесь нет какого-то единого алгоритма, если честно. Это больше зависит от конкретного направления, конкретного подразделения, конкретного рельефа, конкретных каких-то объектов позади или населенных пунктов, перед которым стоит подразделение. Нет, скажем так, единого правила.

То, что мы видим сейчас — это результат, во-первых, того, что зашли специализированные подразделения россиян, тот самый Рубикон. Рубикон, в частности, специализируется на дальних ударах по логистике, терроре населения, поражении транспортных средств в тылу, а также выбивании каких-то объектов военного назначения в тыловых зонах. Они зашли и работают, и мы, к сожалению, видим этот результат.

