Спецподразделение ГУР Kraken уничтожило две башни наблюдения оккупантов на территории России — видео

11 марта, 19:34
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Спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России (Фото:Telegram-канал спецподразделения Kraken)

Спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России (Фото:Telegram-канал спецподразделения Kraken)

Украинские военные спецподразделения Kraken уничтожили две вражеские башни наблюдения, которые оккупанты разместили в Курской и Брянской областях.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канал спецподразделения.

Автономная башня Муром, которую россияне разместили в Брянской области, способна вести наблюдение 24/7 в глубину территории Украины на расстояние до 15 километров. Она реагирует на любое движение, корректирует вражескую артиллерию и выполняет сопровождение вражеских ВРГ.

Видео дня

Другую же башню россияне обустроили в Курской области. Обе башни были успешно уничтожены нашими военными.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1634602987208208386?s=20

5 марта спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken уничтожило автономную башню наблюдения Гренадер, расположенную в Брянской области РФ.

28 февраля российский Telegram-канал Astra сообщил, что накануне три беспилотника атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ в Брянской области РФ. По данным канала, вышка была выведена из строя.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Курск Спецподразделение Брянская область Война России против Украины Kraken

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