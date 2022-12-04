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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Флаг Украины вывесили на башне портового крана, стоящего на берегу Днепра.

Соответствующее видео было опубликовано на странице спецподразделения в субботу, 3 декабря.

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