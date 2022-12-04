Спецназовцы подняли украинский флаг на левом берегу Херсонской области — видео
На левом берегу Херсонской области подняли украинский флаг (Фото:Спецподразделение Карлсон / Facebook)
Бойцы спецподразделения Карлсон подняли украинский флаг на левом берегу Херсонской области.
Соответствующее видео было опубликовано на странице спецподразделения в субботу, 3 декабря.
Флаг Украины вывесили на башне портового крана, стоящего на берегу Днепра.
«Это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины» — подчеркнули спецназовцы.