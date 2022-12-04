Спецназовцы подняли украинский флаг на левом берегу Херсонской области — видео

4 декабря, 08:30
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На левом берегу Херсонской области подняли украинский флаг (Фото:Спецподразделение Карлсон / Facebook)

На левом берегу Херсонской области подняли украинский флаг (Фото:Спецподразделение Карлсон / Facebook)

Бойцы спецподразделения Карлсон подняли украинский флаг на левом берегу Херсонской области.

Соответствующее видео было опубликовано на странице спецподразделения в субботу, 3 декабря.

Флаг Украины вывесили на башне портового крана, стоящего на берегу Днепра.

Видео дня

«Это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины» — подчеркнули спецназовцы.

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https://www.youtube.com/watch?v=HZVCw-i5vtU&ab_channel=%D0%9D%D0%92
https://www.facebook.com/watch/?v=683270353205101
Редактор: София Лазарова

Теги:   Флаг Украины Херсон Херсонская область Спецподразделение Война России против Украины

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