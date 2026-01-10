Каждый шестой на фронте. Спецподразделение Альфа уничтожило более 1800 российских танков — СБУ
Альфа стабильно входит в ТОП-2 по количеству уничтоженной техники противника (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Четыре месяца подряд подразделение Альфа СБУ входит в число лидеров Сил безопасности и обороны по количеству российской техники и солдат, уничтоженных дронами. Они стабильно занимают второе место в рейтинге.
Об этом NV сообщили в пресс-службе СБУ.
В общем Альфа уничтожила техники противника на более $5,5 млрд, и это только подтвержденные случаи.
В частности, каждый шестой танк, пораженный украинскими силами на фронте, — результат работы именно Альфы. На счету подразделения уже более 1800 уничтоженных танков.
Кроме работы на передовой, спецподразделение активно использует дальнобойные дроны для поражения вражеских целей в глубине тыла — таких как военные аэродромы, склады и НПЗ.
Сейчас идет набор в Центр спецопераций Альфа СБУ. Детали рекрутинга доступны по ссылке: alfa.ssu.gov.ua.
9 января в Центре специальных операций Альфа Службы безопасности Украины объявили об отборе в команду противовоздушной обороны.
Потенциальным претендентам предлагают:
- контракт или мобилизацию;
- лучшую подготовку и современное снаряжение;
- службу в подразделении с боевым опытом.
Заполнить анкету можно по ссылке.