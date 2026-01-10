Каждый шестой на фронте. Спецподразделение Альфа уничтожило более 1800 российских танков — СБУ

10 января, 16:29
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Альфа стабильно входит в ТОП-2 по количеству уничтоженной техники противника (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Альфа стабильно входит в ТОП-2 по количеству уничтоженной техники противника (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Четыре месяца подряд подразделение Альфа СБУ входит в число лидеров Сил безопасности и обороны по количеству российской техники и солдат, уничтоженных дронами. Они стабильно занимают второе место в рейтинге.

Об этом NV сообщили в пресс-службе СБУ.

В общем Альфа уничтожила техники противника на более $5,5 млрд, и это только подтвержденные случаи.

В частности, каждый шестой танк, пораженный украинскими силами на фронте, — результат работы именно Альфы. На счету подразделения уже более 1800 уничтоженных танков.

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Кроме работы на передовой, спецподразделение активно использует дальнобойные дроны для поражения вражеских целей в глубине тыла — таких как военные аэродромы, склады и НПЗ.

Сейчас идет набор в Центр спецопераций Альфа СБУ. Детали рекрутинга доступны по ссылке: alfa.ssu.gov.ua.

Слово и Дело
Фото: Слово и Дело

9 января в Центре специальных операций Альфа Службы безопасности Украины объявили об отборе в команду противовоздушной обороны.

Потенциальным претендентам предлагают:

  • контракт или мобилизацию;
  • лучшую подготовку и современное снаряжение;
  • службу в подразделении с боевым опытом.

Заполнить анкету можно по ссылке.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Альфа Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины российские потери

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