«Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности». В ОК Юг рассказали о спецоперации на левом берегу Херсонской области 25 января, 11:06 Украинские силы проводят спецоперации против оккупантов на левом берегу Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В оперативном командовании Юг рассказали о спецоперации украинских ССО на оккупированной левобережной части Херсонской области.

Как рассказала в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, такая операция является очень рискованной.

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«Поскольку расстояние достаточно большое, а также в том районе активная контрбатарейная составляющая. Кроме того, враг имеет возможность подтягивать резервы со своей стороны. Это риск, но такая удачная попытка — это еще один удар по морально-психологическому состоянию оккупантов», — отметила она.

По словам Гуменюк, российские военные не могут чувствовать себя спокойно на временно захваченных территориях и это служит сигналом от сил обороны Украины о том, что им недолго осталось держаться за левый берег Херсонской области.

Накануне стало известно, что специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны при поддержке ВСУ в ночь на вторник, 24 января, провело рейд в районе Новой Каховки Херсонской области.