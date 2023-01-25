«Оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности». В ОК Юг рассказали о спецоперации на левом берегу Херсонской области

25 января, 11:06
Поделиться:
Украинские силы проводят спецоперации против оккупантов на левом берегу Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские силы проводят спецоперации против оккупантов на левом берегу Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В оперативном командовании Юг рассказали о спецоперации украинских ССО на оккупированной левобережной части Херсонской области.

Как рассказала в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, такая операция является очень рискованной.

Видео дня

«Поскольку расстояние достаточно большое, а также в том районе активная контрбатарейная составляющая. Кроме того, враг имеет возможность подтягивать резервы со своей стороны. Это риск, но такая удачная попытка — это еще один удар по морально-психологическому состоянию оккупантов», — отметила она.

По словам Гуменюк, российские военные не могут чувствовать себя спокойно на временно захваченных территориях и это служит сигналом от сил обороны Украины о том, что им недолго осталось держаться за левый берег Херсонской области.

Накануне стало известно, что специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны при поддержке ВСУ в ночь на вторник, 24 января, провело рейд в районе Новой Каховки Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=vIMDWG6BmmA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Силы спецопераций Херсонская область Юг Украины Война России против Украины спецоперация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X