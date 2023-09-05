ГУР о спецоперации с Ми-8: Украина получила очень важные данные, которые помогут с защитой неба и уничтожением россиян 5 сентября, 12:44 «Трофейный» Ми-8 пополнит украинский парк боевых вертолетов (Фото:ГУР)

Во время спецоперации, в которой российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ, удалось получить много ценной информации, которая поможет в развязанной РФ полномасштабной войне.



Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал во время пресс-конференции во вторник, 5 сентября, сообщает Укринформ.

По его словам, операция ГУР «имеет принципиальное значение» для сил безопасности и обороны, а Россия почувствует ее «долговременные последствия», в частности в морально-психологическом состоянии, а также в секторе безопасности и обороны.

Видео дня

«Ведь в результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага», — рассказал Юсов.

Военный Артем Шевченко рассказал, что вертолет перевозил «ценный груз», в частности авиационное оборудование к боевым истребителям Су-30М и Су-35.

«Соответственно, это повлияло на боеспособность тех самолетов, к которым этот груз должен был бы быть доставлен. А также технологическое оборудование, которое есть в вертолете, помогло нашим воздушным силам и нашей разведке лучше понять вражескую авиационную систему безопасности и связи. Это существенно повлияло уже и будет влиять еще на результаты противодействия», — подчеркнул он.

Спецоперация Синица — что известно

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к российским самолетам.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался здесь вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам. Он пополнит украинский парк боевых вертолетов.