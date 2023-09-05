«Полгода подготовки и крупная выплата». Летчик российского Ми-8 рассказал подробности спецоперации Синица 5 сентября, 00:05 Максим Кузьминов (Фото:Скриншот видео Volodymyr Zolkin / YouTube)

Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов рассказал, что спецоперация Синица, в рамках которой он перелетел в Украину, заняла полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве.

В интервью журналисту и блогеру Владимиру Золкину он заявил, что перелет в Украину был его собственной инициативой. Основной причиной такого поступка он называет желание «отказаться от участия в военных преступлениях».

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Подготовка к спецоперации началась в феврале-марте 2023 года. К тому моменту, добавляет летчик, его мать уже была в Киеве.

Кузьминов рассказал, что ко дню вылета 9 августа он «постоянно был на связи с украинской разведкой».

«На тот момент уже были обсуждены все возможные детали и маршруты. Самым выгодным оказался перелет именно из Курска. Во-первых, это было близко, во-вторых, не было других факторов, которые сильно препятствовали бы. У меня уже был готов чистый коридор для перелета», — рассказал летчик.

Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.