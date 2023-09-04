Спецоперация «Синица»: украинский парк боевых вертолетов в ближайшее время пополнится «трофейным» Ми-8 АМТШ 4 сентября, 09:40 В ГУР заявили, что украинский парк боевых вертолетов в ближайшее время пополнится «трофейным» Ми-8 (Фото:t.me/DIUkraine)

Украинский парк боевых вертолетов в ближайшее время пополнится за счет «трофейного» Ми-8 АМТШ, который был получен в августе благодаря спецоперации «Синица», проведенной ГУР и Нацполицией.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram

В разведке рассказали, что многомесячная спецоперация требовала привлечения лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности. Ведь страна-оккупант принимает беспрецедентные меры безопасности по недопущению любых контактов своих пилотов с «непроверенными» лицами.

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23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации два члена экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.