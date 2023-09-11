После спецоперации Синица. Количество россиян, которые хотят сдаться в плен, выросло на 70% - ГУР 11 сентября, 14:30 Андрей Юсов (Фото:suspilne.media)

После успешной спецоперации Синица по перегону российского вертолета Ми-8, количество оккупантов, которые хотят сдаться в плен ВСУ, увеличилось на 70%.

Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил представитель ГУР Андрей Юсова в эфире Радио Свобода.

«Есть скачок по линии Хочу жить отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции Синица с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект Хочу жить — скачок произошел примерно на 70% за день», — отметил представитель ГУР.

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Юсов прокомментировал информацию из Telegram-каналов о том, что человеку, который передаст Украине российский истребитель МиГ, дадут 2 миллиона долларов.

«Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет», — подчеркнул он.

Хочу жить — государственный проект ГУР Минобороны Украины, который помогает российским военным, которые не хотят участвовать в агрессии РФ, сдаться в плен Силам обороны Украины и сохранить жизнь.

Спецоперация Синица — что известно

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел в Украину и сдался Силам обороны.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к российским самолетам. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался здесь вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам. Он пополнит украинский парк боевых вертолетов. Российский пилот получит $500 000 и новые документы в рамках государственной программы.

Инфографика: NV