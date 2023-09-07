Буданов — о спецоперации Синица: Общение продолжается с еще несколькими людьми 7 сентября, 16:08 Кирилл Буданов (Фото:Наталія Мосейчук/YouTube)

Украинская военная разведка после успешной спецоперации Синица по перегону российского вертолета Ми-8 на территорию Украины ведет подобные переговоры с еще несколькими людьми.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в четверг, 7 сентября, отвечая на вопрос, поступают ли разведке звонки от «новых желающих». Буданов напомнил, что такие переговоры — тайна.



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«Но подобное общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так и продолжается. А то, что произошло, просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются», — отметил начальник ГУР.

Буданов также сказал, что кремлевский режим «расстроен» успехом украинской операции, а ФСБ страны-агрессора начала работать еще активнее, но врагу это ничего не даст.



Спецоперация Синица — что известно

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел в Украину и сдался Силам обороны.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к российским самолетам. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался здесь вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам. Он пополнит украинский парк боевых вертолетов. Российский пилот получит $500 000 и новые документы в рамках государственной программы.