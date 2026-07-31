Фиктивная мобилизация и насилие: ГБР после массовых обысков по всей Украине объявило о подозрениях должностным лицам ТЦК и полицейскому

В рамках спецоперации Честный призыв Государственное бюро расследований провело 61 обыск и объявило о подозрении 15 должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в ГБР в пятницу, 31 июля.

По данным ведомства, следственные действия проводились в рамках 17 уголовных производств в Киеве и ряде областей Украины. Два человека были задержаны.

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Подозрения получили должностные лица территориальных центров комплектования из Киева, а также Киевской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей, и сотрудник полиции.

В ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, документы воинского учета, данные из информационных систем и другие материалы, которые могут свидетельствовать о причастности должностных лиц и посредников к незаконной деятельности.

В ГБР отметили, что расследования касаются возможного незаконного вмешательства в реестр Оберіг, организации фиктивной мобилизации и бронирования, содействия уклонению от военной службы, искусственного завышения показателей работы ТЦК, а также случаев насилия в отношении гражданских лиц и сокрытия таких нарушений руководством.

В ведомстве подчеркнули, что спецоперация Честный призыв продолжается. В настоящее время правоохранители анализируют изъятые материалы, устанавливают других возможных участников незаконных схем и проверяют дополнительные эпизоды.

30 июля Государственное бюро расследований заявило, что во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проводит спецоперацию Честный призыв, в рамках которой следственные действия проходят более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в большинстве регионов Украины.

В тот же день ГБР сообщило о разоблачении схемы в одном из столичных ТЦК, где за деньги изменяли данные в реестре военнообязанных. По данным бюро, удаление информации о нарушениях правил воинского учета для рядового и сержантского состава стоило 2,5 тыс. долларов, для офицеров — 3 тыс. долларов. Отдельно за 1,7 тыс. долларов предлагали организовать прохождение военно-врачебной комиссии без последующих мобилизационных мероприятий.