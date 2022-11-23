Спецназовцы СБУ уничтожили Джавелином вражескую БМП вместе с пехотой на броне — видео

23 ноября, 17:35
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Спецназовцы СБУ уничтожили Джавелином вражескую БМП (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

Спецназовцы СБУ уничтожили Джавелином вражескую БМП (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

Спецназовцы СБУ уничтожили Джавелином вражескую БМП вместе с пехотой на броне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в среду, 23 ноября.

Оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2. Зрительно только на ее бортах находилось до 12 человек.

Видео дня

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1595435727227129861

Специалисты ЦСО А СБУ уничтожили цель Джавелином на дистанции почти четыре километра.

В понедельник, 21 ноября, в Генштабе показали, как ВСУ сожгли российский танк, атаковавший их позиции.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 410 своих военных, за минувшие сутки - 410.

https://www.youtube.com/watch?v=aTCK48wrp-Q
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Javelin Война России против Украины

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