Украинские военные за одну ночь уничтожили 10 танков оккупантов на Донецком направлении — видео

18 марта, 18:52
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Украинские спецназовцы за ночь уничтожили 10 вражеских танков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские спецназовцы за ночь уничтожили 10 вражеских танков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Спецназовцы СБУ Белые Волки только за одну ночь уничтожили 10 танков российских оккупантов. Также они сожгли один БТР противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций А «отработали» вражескую технику на Донецком направлении.

«Также был сожжен и один БТР противника. Таким образом, только за ночь были уничтожены 11 единиц техники РФ», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1637133348517601280?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 164 тысяч своих солдат — из них 880 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российские танки Война России против Украины российские потери потери врага

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