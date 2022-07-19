Спецназовцы Нацгвардии и десантники уничтожили группу российских оккупантов под Славянском

19 июля, 17:32
Украинские военнослужащие (Фото:Нацгвардия Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Нацгвардия Украины / Facebook)

Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

В ведомстве не уточнили число погибших оккупантов в этом бою, а также то, когда были записаны опубликованные кадры.

«Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН Омега Национальной гвардии Украины под Славянском», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/1093544034893054/

15 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.

https://www.youtube.com/embed/Y7ItazWDGhA
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Нацгвардия Украины Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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