Спецназовцы Нацгвардии и десантники уничтожили группу российских оккупантов под Славянском 19 июля, 17:32 Украинские военнослужащие (Фото:Нацгвардия Украины / Facebook)

Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии в сотрудничестве с десантниками уничтожили группу российских военных вблизи Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

В ведомстве не уточнили число погибших оккупантов в этом бою, а также то, когда были записаны опубликованные кадры.

«Уничтожена группа солдат РФ воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и ООСН Омега Национальной гвардии Украины под Славянском», — говорится в сообщении.

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15 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.

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