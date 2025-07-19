ГУР провело успешную операцию в оккупированной Великой Белозерке (Фото: Скриншот из видео/ГУР)

Бойцы подразделения ГУР МО Украины Легион Свобода России провели успешную диверсионную операцию против боевиков Росгвардии из подразделения Ахмат вблизи временно оккупированного села Великая Белозерка Запорожской области.

Как сообщает ГУР, 17 июля спецназовцы незаметно преодолели более 30 километров в глубоком тылу противника, устроили засаду и взорвали автомобиль с тремя кадыровцами.

После выполнения задания группа без потерь вернулась на базу.

Во время рейда также бойцы раздобыли разведданные о логистике, технике и расположении командных пунктов врага.

В своем обращении легионеры призвали представителей порабощенных народов и военнослужащих армии РФ не становиться «пушечным мясом» для Кремля.

Ранее в ГУР сообщили, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 10 июля прогремел взрыв, в результате чего были ликвидированы пять военных страны-агрессора РФ.

9 июля спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что в Запорожье российские войска осуществляют перегруппировку своих подразделений и техники с целью возобновления активных наступательных действий на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.